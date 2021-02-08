شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يكشف عن أساليب تحايل العمالة لغش الزبائن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مواطن يعمل في مجال صيانة وإصلاح المكيفات عن بعض الحيل وأساليب الغش التي تتبعها العمالة الوافدة في هذا المجال لاستغلال الزبائن.

وقال المواطن خلال برنامج " ياهلا " أنه كان يقوم بفحص مكيف لزبون ووجد أنه يحتاج لتغيير “فريون”، لكن الزبون أخبره بأن عاملًا فحصه قبل شهر وادعى أنه أعاد شحنه بـ”الفريون”.

وأضاف أن العمالة تقوم بذلك حتى يستدعيهم العميل مرة أخرى ويأخذون مقابل ذلك مجددًا.

وأكد أن تكلفة الصيانة والإصلاح التي تحصل عليها العمالة الوافدة مبالغ فيها للغاية مثل شحن المكيف بالفريون مقابل 400 ريال رغم أن سعره الحقيقي يساوي 200 فقط.

وتابع : تقوم بعض العمالة بغش العميل وادعاء عطل “كمبروسر” المكيف وإصلاحه مقابل 800 ريال، في حين قد تكون حالته سليمة ولا حاجة لتبديله.