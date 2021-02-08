كينيث ماكينزي: سنساعد السعودية استخباراتيًّا.. وهناك خطوات ضد إيران

أكَّد الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أنَّ الولايات المتحدة ستساعد المملكة العربية السعودية، في الدفاع عن نفسها، ضد الهجمات التي تم إطلاقها من اليمن في الأسابيع الماضية، وذلك بقيام واشنطن تقديم المعلومات الاستخبارية عندما تتوافر لديها.

واستكمل «ماكينزي»: إدارة الرئيس جو بايدن «ستتخذ خطوات مدروسة تجاه إيران بالتنسيق مع شركائنا ونبني شراكات في وجه إيران.. إيران تستغل الوضع في العراق ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتدخل في سوريا واليمن، بينما يشكل الوجود الأمريكي (العسكري) في المنطقة رادعًا لإيران وبلادنا تعيد نشر الجنود في المنطقة بحسب الاحتياجات؛ فمصلحتنا العليا في اليمن، هي «القدرة على القيام بمهمات ضد القاعدة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية له، اليوم الإثنين، أكد خلاله أنَّ المصالحة الخليجية تشكل خطوة للأمام وتساعدنا على المستوى العسكري.

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