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كينيث ماكينزي: سنساعد السعودية استخباراتيًّا.. وهناك خطوات ضد إيران

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن طهران تستغل الوضع في العراق ضد واشنطن..

أكَّد الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أنَّ الولايات المتحدة ستساعد المملكة العربية ، في الدفاع عن نفسها، ضد الهجمات التي تم إطلاقها من اليمن في الأسابيع الماضية، وذلك بقيام واشنطن تقديم المعلومات الاستخبارية عندما تتوافر لديها.

واستكمل «ماكينزي»: إدارة الرئيس جو بايدن «ستتخذ خطوات مدروسة تجاه إيران بالتنسيق مع شركائنا ونبني شراكات في وجه إيران.. إيران تستغل الوضع في العراق ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتدخل في سوريا واليمن، بينما يشكل الوجود الأمريكي (العسكري) في المنطقة رادعًا لإيران وبلادنا تعيد نشر الجنود في المنطقة بحسب الاحتياجات؛ فمصلحتنا العليا في اليمن، هي «القدرة على القيام بمهمات ضد القاعدة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية له، اليوم الإثنين، أكد خلاله أنَّ المصالحة الخليجية تشكل خطوة للأمام وتساعدنا على المستوى العسكري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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