قادة الإمارات يُعزُّون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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