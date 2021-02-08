غلق 10 مساجد.. ووزارة الشؤون الإسلامية تؤكد ثبوت حالات كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد غلق 10 مساجد في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) .

يأتي ذلك ضمن جهود مكافحة الفيروس؛ حيث أوضحت الوزارة في وقت سابق، أن تحميل تطبيق «توكلنا» شرط إلزامي لدخول الموظفين والمراجعين مقر الوزارة والفروع والأمانات المرتبطة بها بالمملكة، وبينت الوزارة أن توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يؤكد الالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت على تطبيق كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في مقار العمل؛ حيث اشترطت على مراجعي ديوان الوزارة وفروعها حجز موعد، بجانب توفير خدمة «تواصل» عبر بوابة الوزارة الرقمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية؛ لإنهاء المعاملات «عن بُعد».