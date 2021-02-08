حالات كورونا النشطة والحرجة بالسعودية.. وزارة الصحة تعلن الحصيلة

قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن عدد الحالات المؤكدة في المملكة (370634) حالة، من بينها (2415) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، كما جددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس.

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