«أبشر» للعمالة المنزلية: 4 خطوات لتحميل تطبيق «توكلنا»

أوضحت منصة أبشر، خطوات لتحميل تطبيق توكلنا للعمالة المنزلية من خلال منصة أبشر أفراد، وقالت المنصة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، إنَّ تحميل التطبيق للعمالة المنزلية يكون بدخول المستفيد لحسابه بمنصة أبشر أفراد، واختيار أيقونات: «خدماتي، الخدمات العامة، تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا».

جاء ذلك ردًا من المنصة على استفسار أحد المستفيدين قال فيه: «أحاول تحميل تطبيق توكلنا للعاملة المنزلية لكن يطلب تفعيل رقم الهاتف في أبشر أولًا؛ فما هي الطريقة؟»؛ حيث أوضحت «أبشر»، أن تحميل التطبيق عبر الرابط:

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، أطلقت في مايو الماضي تطبيق «توكلنا»، ضمن دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويعد التطبيق المعتمد من وزارة الصحة، من أحدث الجهود الحكومية لمكافحة الفيروس؛ بتقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات كورونا في المملكة، وتوفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.

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