"التعاون الإسلامي" تدين استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في المملكة

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وشدد العثيمين على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وجدد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.