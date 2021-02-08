السعودية | السعودية تشارك في برنامج أممي لدعم السودان بمجال مكافحة الإرهاب

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم، في حفل افتتاح برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أجهزة الحكومة السودانية الانتقالية في مجال مكافحة الإرهاب وذلك بمباني أكاديمية الأمن العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية بالخرطوم، برعاية رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وجدد السفير علي بن حسن جعفر في تصريح صحفي على هامش الاجتماع وقوف المملكة العربية لسعودية مع السودان الشقيق ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، مؤكداً في الوقت نفسه أن المملكة عملت كشريك داعم للأمم المتحدة على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة المخاطر والإرهاب والجريمة.