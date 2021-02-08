السعودية | سمو الأمير فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو الأمير فهد بن جلوي يشارك في عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 6:03 مساءً, 8 فبراير 2021 م
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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، شارك صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة اليوم , في اجتماع الجمعية العمومية الـ19 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي عُقد “عن بُعد” برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس الاتحاد.
وناقش الاجتماع اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية والاطلاع على المحاضر السابقة للمكتب التنفيذي والتقارير المالية والإدارية, وكذلك الاطلاع على تقرير عن رياضة المرأة المقدم من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات المقدمة من اللجان الأولمبية الوطنية العربية واعتماد تعيين نائب لرئيس الاتحاد من العنصر النسائي في الدورة القادمة 2021-2025م.
واعتمد الاجتماع تكريم معالي الشيخ عيسى بن راشد بن خليفة –رحمه الله- نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واللواء أحمد الفولي –رحمه الله- نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو.