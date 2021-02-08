السعودية | تجارة الحدود الشمالية تنفذ 188 جولة ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية

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نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية شملت محافظات المنطقة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة أحمد الفايز أن فرق الرقابة نفذت 188 جولة رقابية وذلك خلال اليومين الماضيين، استهدفت الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 28 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المحافظات طُبقت بحقها العقوبات النظامية.

وبين أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من تفعيل تطبيق “توكلنا” للمتسوقين.

يذكر أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.