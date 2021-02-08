شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث موضوعات الاجتماع الطارئ مع نظيره الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، الذي وصل إلى القاهرة اليوم، وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي.

وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي.