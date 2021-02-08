شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: متمسكون بدولة فلسطينية على حدود 67 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأنير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة: نؤكد على أن السلام هو خيار استراتيجي يضمن استقرار المنطقة، وأننا اذ ندعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد وزير الخارجية رفض المملكة للتهديدات الحوثية، وترحيبها بتنفيذ الأطراف اليمنية "اتفاق الرياض".