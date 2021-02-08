تحديث WhatsApp الجديد مفيد لمجموعات الدردشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

تم رصد تحديث جديد من إصدار WhatsApp التجريبي لأجهزة الأندرويد، وتُسمى Mention Badge أو شارة الإشارة للأشخاص، مما يعني أنه يمكنك استخدام هذه الميزة في الدردشة الجماعية للإشارة إلى أشخاص آخرين بما في ذلك أصدقائك أو عائلتك أو غيرهم.

ما هي أهمية الميزة الجديدة في WhatsApp

ووفقًا لموقع WABetaInfo المتتبع لأخبار وتحديثات واتساب، فإنه باستخدام هذه الميزة الجديدة، سيعرض واتساب شارة الإشارة لك إذا تم ذكرك في مجموعة الدردشة.

وفي الوقت الحالي إذا تم ذكرك في مجموعة، تصدر نغمة التنبيهات بنفس النغمة المحددة لمجموعة الدردشات وهو ما يجعل الميزة غير مفيدة، والأهم من ذلك، أنها لا تعمل أساسًا لدى البعض.

وقال الموقع التكنولوجي: بعد العديد من التحديثات التي تناولت إصلاحات الأخطاء والتحسينات العامة، أصدر WhatsApp اليوم التحديث التجريبي 2.21.3.13، ويمكننا أن نعرض اليوم معاينة للميزة التي يعملون عليها في هذا الإصدار وهي شارة الإشارة، وسيحتوي التطبيق عليها في التحديث المقبل، وكانت هذه الميزة قيد التطوير لتناسب جميع المستخدمين.

مميزات أخرى قادمة في واتساب

ويقوم WhatsApp بانتظام بتجربة ميزات جديدة، وقد أصدر مؤخرًا أيضًا حزمة ملصقات متحركة جديدة، بالإضافة إلى أنه يعمل على فتح إصدار مكتب سطح المكتب، واتساب ويب، من خلال التأكيد ببصمة الإصبع أو بصمة الوجه؛ لتوفير مزيد من الأمان والخصوصية للمستخدمين.