وزير الخارجية : إيران تهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن نظام الملالي في إيران يهدد أمن الدول العربية واستقرارها عبر الميليشيات الإرهابية المسلحة في هذه الدول.

مواجهة تهديدات إيران

وقال وزير الخارجية في كلمة له اليوم أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب إن الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي، مطالبًا بأن تكون الدول الأكثر تأثرًا بتهديدات إيران طرفًا بأي اتفاق مستقبلي حول الملف النووي الإيراني.

وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة وجدد إدانة استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في المملكة.

الحل السياسي للقضايا العربية

كما جدد وزير الخارجية التأكيد على تأييد المملكة للحل السياسي في اليمن، مؤكدًا أن السعودية ترحب بتطبيق الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض مثمنًا في الوقت نفسه حرص الأطراف اليمنية على مصلحة بلادهم.

وتابع الوزير أن المملكة متمسكة بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، معبرًا عن دعم الرياض للحكومة الليبية الجديدة.

