الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

ما هي الأطعمة القلوية وما تأثيرها على القلب والوزن ؟

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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نمط الحياة الحالي يجعل الإنسان يفضل الراحة على الجودة في العديد من جوانب الحياة اليومية، والأطعمة السريعة خير مثال على ذلك، لكن هذه الوجبات تفتقر إلى القيمة الغذائية، وخاصة المعادن القلوية الرئيسية المهمة لجسمك.

وبحسب موقع Daily Health Post الطبي فإن هناك عوامل تجعل جسمك مليئًا بالأحماض مثل سوء النظام الغذائي والتوتر والمرض وقلة النشاط، وهذا هو السبب في أن الأطعمة القلوية مفيدة لنظامك الغذائي.

الأحماض مقابل الأطعمة القلوية

الحموضة العالية هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض مثل التصلب المتعدد والكوليسترول وعدم انتظام ضربات القلب واضطرابات نقص المناعة وآلام المفاصل والخمول وأمراض القلب والسكري والسرطان.

وعندما يصبح جسمك شديد الحموضة، فإنه يحاول موازنة نفسه بمفرده عن طريق امتصاص المعادن القلوية مثل الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم من عظامك وعضلاتك وأعضائك.

ولاستعادة توازن جسمك دون الإضرار بنفسك، أضف الأطعمة القلوية والغنية بالمعادن إلى نظامك الغذائي اليومي وامتنع عن الأطعمة الحمضية المسببة للالتهابات مثل السكر والقمح ومنتجات الألبان.

أفضل الأطعمة القلوية

1- السلق السويسري

السلق السويسري عبارة عن خضراوات ذات أوراق خضراء من نفس عائلة اللفت والسبانخ، وهو مليء أيضًا بفيتامينات A و C والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والألياف الغذائية، ويحتوي أيضًا على فيتامين K الصحي.

2- البطيخ

جميع أنواع البطيخ، ومن ضمنها الشمام، قلوية ومليئة بالألياف والماء، وهو أمر مهم للهضم الصحي، وهو يحتوي على زياكسانثين، وهو عنصر مهم لصحة العين وبيتا كاروتين الذي يحارب السرطان ويمنع شيخوخة الخلايا، كما أنه مليء بالبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم والكولين الذي ينظم النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة.

3- حبة البركة

حبة البركة مليئة بالمغنيسيوم والنحاس وفيتامين B6 وحمض البانتوثنيك والنياسين وحمض الفوليك والثيامين والكولين بالإضافة إلى الكيرسيتين الضروري لصحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها تحتوي على نوعين من الألياف وهما الألياف غير قابلة للذوبان وتلك قابلة للذوبان، وكلاهما مهم لبكتيريا الأمعاء الجيدة.

4- زيت الزيتون

مصدر غني بشكل لا يصدق للأحماض الدهنية الصحية للدماغ، والتي تلعب دورًا في امتصاص الفيتامينات، كما أنه يحتوي على فيتامين E الذي يساعد الجسم على تكسير وهضم الدهون والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وكذلك أمراض المخ والجهاز العصبي.

5- بذور الكتان

غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف والقشور، وهو ما يساعد على تحسين التهاب المفاصل والاكتئاب ومرض الزهايمر، ومنع السرطانات المرتبطة بالهرمونات وهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن ضمن الأطعمة القلوية الأخرى: الموز، التوت، الجزر، الثوم، البروكلي، العنب، الأناناس، الليمون، القرنبيط، الجريب فروت، الكينوا، السبانخ، البرتقال، الفلفل.

