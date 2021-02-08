تيسلا تستثمر 1.5 مليار دولار في البيتكوين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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استثمرت شركة تيسلا 1.5 مليار دولار في عملة بيتكوين Bitcoin المشفرة، وأشارت إلى أنها تنوي البدء في قبول العملة المشفرة كشكل من أشكال الدفع، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العملة إلى مستوى قياسي جديد.

استثمار تيسلا في بيتكوين

وبحسب وكالة بلومبرغ، قالت الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية إنها قامت بالمراهنة على بيتكوين بعد تحديث سياستها الاستثمارية الشهر الماضي؛ للسماح للشركة بالاستثمار في الأصول الرقمية وكذلك السبائك الذهبية وصناديق الذهب المتداولة في البورصة.

وقالت تيسلا: نتوقع أن نبدأ في قبول بيتكوين كشكل من أشكال الدفع لمنتجاتنا في المستقبل القريب، وفقًا للقوانين المعمول بها.

ارتفاع سعر بيتكوين

وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 13% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وذلك عند 43725.51 دولار.

ويُذكر أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، لطالما شجع العملات الرقمية، وقام بالتغريد حول الموضوعات المتعلقة بالعملات المشفرة، وفي وقت سابق من هذا الشهر وصف البيتكوين بأنه شيء جيد.

ويُذكر أن بيتكوين هي عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008، ولا يُعرف من مخترعها، لكن يُطلق عليه اسم ساتوشي ناكاموتو، وبدأ استخدام العملة في عام 2009، واكتسبت شهرة على مدار السنوات التالية، وارتفع سعرها إلى رقم قياسي أواخر العام الماضي، بعد أن بات المستثمرين ينظرون إليها كملاذ ضد التضخم، مثلها مثل الذهب بل وأثمن من المعدن الأصفر.