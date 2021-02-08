فيديو.. الشؤون الإسلامية ترصد 261 مخالفة بالمساجد والجوامع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأسبوع الماضي، 13216 جولة رقابية لمراقبي المساجد في عموم مناطق المملكة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة، إنفاذًا لتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك ضمن مهام وبرامج الوزارة لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

جولات وزارة الشؤون الإسلامية

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المساجد الشيخ سليمان بن فهد الخميس ــ في تصريح له ــ أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط (261) مخالفة تم معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد، حسب تعميم الوزارة.

الرقابة مستمرة

وأشار الشيخ سليمان الخميس إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، منوهًا بوعي وحرص المصلين على الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم من الفيروس القاتل.

ونوه فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد ــ في ختام تصريحه ــ بالدعم والمتابعة الذي تجده اللجان العاملة بالميدان من قبل معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، الذي يؤكد أن صحة وسلامة مرتادي بيوت الله من الأولويات وتطبيق الاحترازات ضرورة وواجب شرعي ووطني يتطلب من الجميع الأخذ به.



