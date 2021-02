سيدة صففت شعرها بـ الغراء وكانت النتيجة كارثية 

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

في بعض الأحيان، حينما ينفد منتجك المفضل تتجه إلى الارتجال وتبحث عن بديلٍ له هنا أو هناك، لكن هذه السيدة فاقت كل الحدود، فعندما لم تجد مثبت الشعر استخدمت الغراء.

وقالت تيسيكا براون إنها كانت على عجلة من أمرها واحتاجت إلى مثبت الشعر لكنها فوجئت أنه نفد، ولم تجد بديلًا سوى الغراء وكانت النتيجة هي التصاق شعرها بفروة رأسها منذ شهر كامل.

وشرحت تيسيكا موقفها عبر إنستقرام وتيك توك قائلة إنها قد غسلت شعرها أكثر من 15 مرة لكن بلا جدوى، متابعة: عندما أقوم بتصفيف شعري، أضع القليل من رذاذ Göt2b Glued Spray لتثبيته في مكانه، لكن لم يكن لديّ أيٌّ منه لذلك استخدمت الغراء، فكرة سيئة للغاية، لم أكن أعلم كم هي سيئة حتى وجدت أن شعري لا يتحرك من مكانه بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ثم عرضت مقطع فيديو آخر يوضح كيف أنها استخدمت الشامبو دون طائل، وتوافد الناس على قسم التعليقات لتقديم النصائح، بما في ذلك كل شيء من استخدام زيت شجرة الشاي إلى المايونيز، لكن يبدو أن لا شيء يعمل، حتى أنها غير قادرة على حلاقة شعرها.

وفي النهاية توجهت إلى المستشفى لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم فعل أي شيء لها، للمساعدة، وقالت إنهم أعطوها بعض العناصر لمحاولة فك شعرها ولم تقم بعد بإطلاع متابعيها على ما تتضمنه عملية الإزالة.

@im_d_olladyFull updates will now be available on YouTube ##gorillaglue ##gorillagluegirl ##viral ##fyp ##foryoupage ##update♬ original sound – Tessica Brown