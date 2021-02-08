شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 10 مساجد لثبوت إصابات بـ«كورونا» بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم بعد إصابة مدير الإدارة وستة من الموظفين بفايروس كورونا المستجد، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت خلال يومين إغلاق خمسة مساجد بمنطقة الرياض، ثلاثة منها في محافظة حريملاء، ومسجدين في كل من الأفلاج والدلم، كما أغلقت مسجدا بمحافظة المندق في منطقة الباحة، ومسجدا بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة حيث يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهمات.

ودعت الوزارة المصلين إلى الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها ارتداء الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء.

ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي توجد بها مخالفات أو تراخٍ بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال عبر الرقم الموحد 1933، مؤكدة أن المواطن شريك مهم للقيام برسالة الوزارة في العناية ببيوت الله وفق أعلى المعايير.