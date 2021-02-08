شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 356 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 4 وتعافي 298 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 356 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 298 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 370.634 حالة، من بينها 2415 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 401 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 361.813 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6406 حالات وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.62%، ونسبة الحالات النشطة 0.65%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (164)، المنطقة الشرقية (80)، منطقة مكة المكرمة (47)، منطقة الباحة (18)، منطقة عسير (10)، منطقة المدينة المنورة (7)، منطقة جازان (6)، منطقة نجران (5)، منطقة القصيم (5)، منطقة الجوف (5)، منطقة الحدود الشمالية (4)، منطقة حائل (4)، منطقة تبوك (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (108)، جدة (26)، الدمام (21)، مكة المكرمة (17)، الهفوف (17)، الخرج (14)، العقيق (13)، الدلم (12)، المبرز (9)، الخبر (6)، الظهران (6)، حوطة بني تميم (6)، الخفجي (6)، الرويضة (5)، المدينة المنورة (5)، وادي الدواسر (5)، القطيف (4)، بقيق (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (89)، جدة (22)، الدمام (21)، مكة المكرمة (15)، الخرج (12)، الخبر (9)، الطائف (7)، الجبيل (7)، القطيف (7)، الهفوف (6)، ضرما (6)، المدينة المنورة (5)، خميس مشيط (5)، الظهران (5)، حائل (4)، الدلم (4)، ينبع (4)، بقيق (4)، وادي الدواسر (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.