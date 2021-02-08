السعودية | السعودية: إغلاق 10 مساجد بعدد من المناطق بعد ثبوت حالات كورونا

شكرا لقرائتكم السعودية: إغلاق 10 مساجد بعدد من المناطق بعد ثبوت حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، أنها أغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم بعد إصابة مدير الإدارة وست من الموظفين بفيروس كورونا، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر لها اليوم، أنها باشرت خلال يومين إغلاق خمسة مساجد بمنطقة الرياض ثلاثة منها بمحافظة حريملاء وواحد في كل من الأفلاج والدلم، كما أغلقت مسجدا بمحافظة المندق بالباحة، ومسجدا بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بالحدود الشمالية بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر مابين 24 ساعة إلى 48 ساعة حيث يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام.

ودعت الوزارة المصلين بالأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء.

ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي يوجد بها مخالفات أو تراخي بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال عبر الرقم الموحد 1933، مؤكدة أن المواطن شريك مهم للقيام برسالة الوزارة في العناية ببيوت الله وفق أعلى المعايير.