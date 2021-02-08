شكرا لمتابعة خبر عن تعليق وزير الخارجية على استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، إن الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات، لافتا:" الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي ‎".

‏وأضاف وزير الخارجية:" نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة "، موضحا:" النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته ".

‏وتابع:" ندين استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية "، لافتا:" ‎يجب أن تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا بأي اتفاق مستقبلي ".