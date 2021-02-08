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تعليق وزير الخارجية على استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، إن الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات، لافتا:" الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي ‎".

‏وأضاف وزير الخارجية:" نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة "، موضحا:" النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته ".

 

‏وتابع:" ندين استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية "، لافتا:"  ‎يجب أن تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا بأي اتفاق مستقبلي ".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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