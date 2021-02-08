شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من " الشؤون الإسلامية " يتعلق بإغلاق المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على إغلاق مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم بعد إصابة مدير الإدارة وستة من الموظفين بفايروس كورونا المستجد، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت خلال يومين إغلاق خمسة مساجد بمنطقة الرياض، ثلاثة منها بمحافظة حريملاء وواحد في كل من الأفلاج والدلم، كما أغلقت مسجدا بمحافظة المندق بالباحة، ومسجدا بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بالحدود الشمالية، بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

ولفتت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة حيث يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهمات.