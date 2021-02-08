شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 19 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.