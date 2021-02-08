شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم وصية الأب بحرمان أحد الورثة من الورث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، اليوم الاثنين، حكم وصية الأب بحرمان أحد الورثة من الورث.

وقال الشيخ خلال برنامج" فتاوي " إنه لايجوز للأب أن يأمر في وصيته بحرمان أحد الورثة من الورث، مشيرًا إلى أن هذه الوصية باطلة، والمعطي هو الله وليس المتوفي.

وأضاف الشيخ أن الوارث يستحق الورث وهو رزق له، سواء كان ابن أو بنت أو اخوات أو زوج أو زوجة.