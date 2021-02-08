شكرا لمتابعة خبر عن أخصائيه مكافحة العدوى: المتعافي قد يكون ناقل لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أخصائيه مكافحة العدوى، على أن الشخص المتعافي قد يكون ناقل لفيروس كورونا ويتسبب في انتشار العدوى للآخرين.

وقالت الأخصائية لقناة " الإخبارية " أن الشخص المتعافي لا يصاب بالأشهر الأولى بعد التعافي ولكنه يمكن أن ينقل الفيروس عن طريق لمس الاسطح الملوثة بالفيروس فينقله إلى المنزل أو العمل.

وأكدت على ضرورة استمرار المتعافي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين.