شكرا لمتابعة خبر عن «متحدث التجارة» يكشف إنشاء إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم الاثنين، أن الوزارة أنشأت إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية، يتم من خلالها رصد ومتابعة المتاجر الإلكترونية بشكل مستمر بهدف حماية حقوق المستهلك وضبط المخالفات.

وأوضح عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة أوجدت ضباط اتصال في جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى يتم التواصل والتنسيق معهم بشكل دائم، لحماية حقوق المستهلك وإبلاغهم بالمستجدات، ومعالجة التحديات التي تواجههم، بحسب موقع "العربية.نت".

وأشار متحدث وزارة التجارة، إلى أنه يتم رصد الإعلانات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق آلية تضبط أي مخالفة لنظام التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه يتم إحالة المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.