شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: يشترط أن تكون جرعة لقاح كورونا الثانية من نفس الشركة الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه يشترط أن تكون جرعة لقاح كورونا الثانية من نفس الشركة المنتجة للجرعة الأولى.

وتلقى حساب «الصحة 937» التابع للوزارة – عبر تويتر- استفسارًا يقول إنه أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا من نوع فايزر، فهل يتم إعطاؤه من نفس نوع اللقاح في الجرعة الثانية؟.

وأجاب الحساب على استفسار المواطن بهذا الخصوص، أنه «عند تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايروس كورونا، فإنه ينبغي أن تكون الجرعة الثانية من نفس الشركة المنتجة».