شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يسهل لوالده النزول إلى المسجد من فوق الجبل بابتكار مصعد يدوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أقدم شاب على ابتكار مصعد يدوي لوالده يمكنه النزول من المنزل الواقع في منطقة جبلية إلى المسجد المبني في الأسفل، والذي يؤم المصلين فيه لأكثر من 75 عامًا.

وأظهر مقطع فيديو وثقه يحيى رياني، أن الأب الذي تجاوز عمره 100 عام، أجرى عملية في المفصل وأصبح يتعب في النزول إلى المسجد، ومن ثم الطلوع إلى المنزل، والذي يقع في جبل سلا في محافظة العارضة؛ ليقوم الشاب بابتكار مصعد يدوي خاص له.

واستوحى فكرة المصعد، من ونش رفع مواد البناء إلى الطوابق العليا، ووضع له جسورًا وكفرات حديدًا لعملية الصعود والنزول، لافتًا إلى أنه يتم التحكم فيه بريموت يدوي، وظل يعمل باستمرار لأكثر من عامين.