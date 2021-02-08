شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم قطع العلاقة مع ابن الأخ حال رفضه الصلح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم قطع العلاقة مع ابن الأخ حال رفض الأخير الصلح .

وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة قد ذكر أنه حاول التواصل مع ابن أخيه إلا أن الأخير يرفض ذلك ولا يرغب في التصالح معه.

وأكد الدكتور سعد بن عبدالله السبر أن على هذا المرء أن يستمر في محاولاته حتى ولو كان الأخير يرفض التصالح معه.