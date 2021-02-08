شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المطلق» يوضح معنى من صلى الفجر فهو في ذمة الله ومدى صحة الحديث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، اليوم الاثنين، معنى من صلى الفجر فهو في ذمة الله ومدى صحة الحديث.

وقال الشيخ عبدالله المطلق، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة السعودية، أن الحديث صحيح ومعنى هذا أن من صلى الفجر فهو في جوار الله، مضيفًا: "الله تعالى يحفظه، فلهذا قال (فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء؛ فإن من يطلبه الله يدركه) فلذلك صلاة الفجر نعمة عظيمة".

وذكر الآية الكريمة "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"؛ لافتًا إلى أن صلاة الفجر مشهودة يحضرها الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار.