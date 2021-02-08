شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يوضح كيفية التصرف في حال رغبة كبار السن في السفر ولا يمتلكون جوالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا كيفية التصرف إذا كان يرغب كبار السن في السفر ولا يمتلكون جوالات لتحميل التطبيق.

وأكد التطبيق أن بطاقة الوضع الصحي للتابعين أو المكفولين تساعد على توضيح الحالة الصحية لهم عند الحاجة لذلك.

وأضاف أنه في حال عدم توفر جهاز يحتوي تطبيق توكلنا، يمكن الاحتفاظ بنسخة منها أو طباعتها لتمكين مسئولي أماكن التجمع من قراءتها لمعرفة الحالة الصحية لصاحبها.