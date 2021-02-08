«المياه الوطنية» تقرر تعليق اللقاء الأسبوعي مع العملاء

أعلنت شركة المياه الوطنية، تعليق اللقاء الأسبوعي مع العملاء كل يوم ثلاثاء، وذلك تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت الشركة –عبر تويتر-: «أعزاءنا العملاء.. حرصًا على سلامتكم، وتماشيًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، تقرر تعليق اللقاء الأسبوعي مع الرئيس التنفيذي ورؤساء القطاعات ومدراء عموم المناطق، في أنحاء الممكلة، حتى إشعار آخر».

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: 80% من إصابات كورونا المرصودة مؤخرًا ارتبطت بأنشطة اجتماعية