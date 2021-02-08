شؤون الحرمين: 9 ملايين معتمر ومصل منذ بداية التفويج وحتى الآن

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المعتمرين والمصلين بلغ ٩ ملايين، منذ بداية التفويج وحتى الآن.

وذكرت شؤون الحرمين –عبر تويتر- أن إجمالى ما تم تفويجه من تاريخ 4 أكتوبر 2020م وحتى تاريخ 6 فبراير 2021م، بلغ 2.214.000 معتمر، و6.320.000 مصلّ.

من جهة أخرى، عقدت وحدة الاتفاقيات والشراكات بشؤون الحرمين، اجتماعاً مع جامعة أم القرى ممثلة بكلية خدمة المجتمع، وذلك لبحث سُبل تفعيل مذكرة التفاهم التي جرت برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في إمارة منطقة مكة المكرمة لتفعيل «مبادرة كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟».

اقرأ أيضا:

شئون الحرمين تناقش أبرز الأنظمة المستخدمة في مجال قياس المؤشرات والتحول الرقمي