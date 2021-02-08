تطبيق «توكلنا» إلزامي لمنسوبي ومراجعي الجهات الحكومية والأهلية بتبوك

اشترطت الجهات الحكومية والأهلية بمنطقة تبوك تفعيل تطبيق «توكلنا» لدخول جميع منشآتها لمنسوبيها والمراجعين لمقارّها الداخلية والخارجية.

وشددت الجهات على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وعدم التجمعات، مؤكدة المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك الإجراءات، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقًا للأنظمة والتعليمات.

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