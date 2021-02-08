إصابات كورونا.. 3 مناطق سعودية تتصدر الحالات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 164 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 80 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 47 حالة.

وسجلت منطقة الباحة 18 حالة، وعسير 10 حالات والمدينة المنورة 7، وجازان 6، وسجلت نجران والقصيم والجوف 5 حالات لكل منها، وسجلت منطقتا الحدود الشمالية وحائل 4 حالات لكل منهما، وكانت منطقة تبوك الأقل في عدد الإصابات بتسجيل حالة واحدة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، تعلن عن تسجيل 4 حالات وفيات بفيروس كورونا، وتسجيل 298 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361.813) حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، كما جددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس.

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