«الصحة»: 356 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 298 حالة ووفاة 4 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 370634 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 298 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 361813 حالة.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6406 حالات.

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