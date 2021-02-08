أخبار السعودية اليوم.. إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات.. و7 حالات يستحق فيها مستهلك الكهرباء تعويضًا ماليًا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، الموافق 8 فبراير 2021 م منها: إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات، و7 حالات يستحق فيها مستهلك الكهرباء تعويضًا ماليًا، وأمطار وسيول على 4 مناطق خلال الـ48 ساعة القادمة.

إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات

أعلنت وزارة التعليم، صدور موافقة المقام السامي الكريم، بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، في كل من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ.

توكلنا: يمكن طباعة واستخدام بطاقة الوضع الصحي للتابعين والمكفولين

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أنه يمكن طباعة نسخة من بطاقة الوضع الصحي للتابعين والمكفولين، واستخدامها عند الضرورة لمن ليس لديه جهاز يحتوي على التطبيق.

الحصيني: أمطار وسيول على 4 مناطق خلال الـ48 ساعة القادمة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن الكتلة الباردة متوسطة القوة التي أصلها قطبي، تجثم على مناطق المملكة، بينما تنحصر الحالة المطرية «عطاء» جنوب غرب المملكة واليمن.

«حقوق الإنسان»: 7 حالات يستحق فيها مستهلك الكهرباء تعويضًا ماليًا

حددت هيئة حقوق الإنسان، الحالات التي يستحق فيها مستهلك الكهرباء الحصول على تعويض مالي من مقدم الخدمة.

877 جولة رقابية لأمانة جدة تغلق 103 منشآت خالفت تدابير كورونا

أغلقت أمانة محافظة جدة أمس الأحد 103 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية شملت عددًا من المراكز الكبرى، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شؤون الحرمين: 9 ملايين معتمر ومصل منذ بداية التفويج وحتى الآن

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المعتمرين والمصلين بلغ ٩ ملايين، منذ بداية التفويج وحتى الآن.

«الزكاة والدخل» تضبط أكثر من 500 مخالفة ضريبية في أسبوع

نفّذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 3.388 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، تم خلالها ضبط 505 مخالفات لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

«الشورى» يطالب «الموارد البشرية» بخطةٍ محددةٍ حول الوظائف المشغولة بغير السعوديين

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين.

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود

أعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

حساب المواطن: وجود عمالة لدى المستفيد لا يؤثر على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، مدى إمكانية حصول من لديه عمالة على الدعم المالي المقدم من البرنامج، ردًا على استفسارات المستفيدين.

إغلاق وتغريم 82 محلًا مخالفًا لإجراءات كورونا بمكة المكرمة

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة أمس الأحد، 21 محلًا مخالفًا وأصدرت الغرامات على 61 محلًا آخر، وذلك ضمن الجولات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظًا على سلامة الأهالي والسكان.

أمانة وبلديات الحدود الشمالية تشترط تطبيق «توكلنا» لدخول مقراتها

اشترطت أمانة منطقة الحدود الشمالية تفعيل تطبيق «توكلنا» لدخول مقرات الأمانة والبلديات التابعة لها، كإجراء إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

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