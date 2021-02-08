إنجاز دولي جديد.. أكاديمية الطيران المدني تفوز بعضوية مقعد التدريب في الإيكاو

فازت الأكاديمية السعودية للطيران المدني، بعضوية ومقعد مجلس التدريب العالمي للطيران التابع لـ«الإيكاو».

وقال المتحدث الرسمي باسم للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء –عبر تويتر- إن الأكاديمية فازت بعضوية ومقعد مجلس التدريب العالمي للطيران التابع لـ«الإيكاو»، وذلك عقب تحقيقها 46 صوتًا من إجمالي أصوات الدول الأعضاء.

وأشار المتحدث الرسمي، بأن ذلك الإنجاز يعكس حجم الثقة في مخرجات الأكاديمية السعودية للطيران المدني المتميزة.

وأوضح «الروساء» أنه استفاد من برامج الأكاديمية التدريبية، أكثر من «54» ألف متدرب.

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