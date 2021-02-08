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أمير الباحة يصدر قرارًا بتعيين «سالم الطوالة» محافظًا للعقيق

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الرياض - محمد عبدالله - اطلع على تقرير لإزالة التشوه البصري بالمنطقة..

أصدر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، قرارًا بتعيين محافظ لمحافظة العقيق.

وذكرت إمارة الباحة –عبر تويتر- أن أمير المنطقة أصدر قرارًا بتعيين «سالم بن مسيّر بن طواله» محافظًا لمحافظة العقيق.

وكان أمير الباحة، اطلع –عبر الاتصال المرئي- على تقرير أمانة المنطقة لإزالة عناصر التشوه البصري بالمنطقة، ووجه بتكثيف جهود الأمانة والإستفادة مِن برامج التطوع ومواهب الشباب ميدانيًا وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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