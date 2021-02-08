إغلاق 10 مساجد بالمملكة بعد ظهور إصابات بكورونا

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة «الدلم» بعد إصابة مدير الإدارة و6 من الموظفين بفيروس « كورونا ». كما أغلقت 10 مساجد في عدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات «كورونا» بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين. وبينت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أنها باشرت خلال يومين إغلاق 5 مساجد في منطقة الرياض، 3 منها بمحافظة «حريملاء» وواحد في كل من «الأفلاج» و«الدلم».

كما أغلقت مسجدا في محافظة «المندق» بـ«الباحة»، ومسجدا بمدينة «الدمام» في المنطقة الشرقية، و3 مساجد في الحدود الشمالية بعد ثبوت إصابات «كورونا» بين صفوف المصلين بها ومنسوبي هذه المساجد. وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 و48 ساعة، حيث يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد في المحافظات، عبر شركات وطنية متخصصة، بأعمال التعقيم، وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف البديل بالقيام بالمهام.

ودعت الوزارة المصلين إلى أخذ كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي، حماية لهم وللمصلين من الوباء. ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي توجد بها مخالفات أو تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال عبر الرقم الموحد «1933»، مؤكدة أن المواطن شريك مهم في القيام برسالة الوزارة في العناية ببيوت الله وفق أعلى المعايير.