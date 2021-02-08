تقويم التعليم: لا يمكن التسجيل في اختبارات قياس أو غيرها بأسماء مستعارة

قال مركز خدمة المستفيدين في هيئة تقويم التعليم والتدريب إن هناك مشكلة تقنية في التسجيل باختبارات «قياس»، وذلك بسبب ضغط على موقع «قياس» نتيجة التسجيل بالاختبار التحصيلي، مبينا أنه يمكن علاج المشكلة بمحاولة التسجيل أكثر من مرة وتغيير المتصفح، حتى يتمكن المستخدم من التسجيل في الموقع.

ووضعت الهيئة على صفحة التسجيل الرئيسية الأولى عبارة: (عزيزي زائر الموقع: نعمل بشكل مستمر على تحسين تجربة استخدامكم للنظام, سنعود من أجلكم).

وقد أكد عدد من الطلاب والطالبات عدم قدرتهم على التسجيل في «قياس» بسبب الصعوبات التقنية التي تواجههم في أثناء دخولهم الموقع، مطالبين «قياس» بإعطائهم طرق حل المشكلة. ونفي «خدمة المستفيدين» أن يكون بإمكان أي أحد التسجيل بأي أسماء مستعارة، لأن ملفات الطلاب والطالبات محفوظة في النظام بالهوية الوطنية وكلمة المرور عبر منصة النفاذ الوطني، مؤكدا أنه لا صحة لهذه الشائعة، وأنه لا يمكن التسجيل بأسماء مستعارة.

كما أن كل حسابات الطلاب والطالبات محفوظة بأرقام الهويات الوطنية وكلمات المرور. وأشار المركز إلى أن التسجيل مستمر، ولا يمكن حرمان الطالب أو الطالبة من دخول هذه الاختبارات.

وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبار قياس القدرات العامة والتحصيلي للعام الجاري 1442 هـ للفترة الأولى والثانية، حيث بدأت فترة تسجيل اختبار قياس تحصيلي ورقيا (فترة التسجيل المبكر) 1-2-2021 – 19-6-1442، وتستمر حتى 15-3-2021 الموافق هجريا 2-8-1442.