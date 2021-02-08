ثقافي / تعليم تبوك ينفذ ورشة عمل لتعزيز المهارات القرائية والكتابية للطلبة



تبوك 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم , ورشة عمل لبرنامج تعزيز المهارات القرائية والكتابية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الذي يهدف إلى تجويد الممارسات القرائية والكتابية من خلال تعزيز التعليم التكاملي بين تعزيز الفهم القرائي للطلاب والطالبات وتكثيف التطبيقات الكتابية وممارساتها اليومية وتعزيز مهارة الخط العربي.

وناقشت الورشة أهداف البرنامج والمهارات المستهدفة وخطة زمن البرنامج وخطة البرنامج في مهارات جميع المواد الدراسية بحصص اللغة العربية والصفوف الأولية.

//انتهى//

16:13ت م

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