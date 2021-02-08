السعودية اليوم / محافظ الخرج يدشن الإصدار التوثيقي "تعليم الخرج ثلاثة وستون من العطاء"



السيح 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم الطبعة الأولى من الإصدار التوثيقي "تعليم الخرج ثلاثة وستون من العطاء" الذي أصدرته إدارة تعليم الخرج، وذلك بحضور مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي وقيادات التعليم بالمحافظة.

واستعرض الأمين العام للجنة الثقافية بالخرج عبداللطيف المهيني في الإصدار التوثيقي مراحل تأسيس مدارس التعليم العام في مدن وقرى الخرج بدءًا من تأسيس أول مدرسة ابتدائية في مدينة السيح عام 1362هـ، ودور قادة هذه البلاد في تأسيس وتطوير التعليم بالمنطقة، ومراحل تأسيس وتطوير إدارة تعليم الخرج، كما تضمن السير الذاتية لمديري التعليم للبنين والبنات منذ تأسيس أول إدارة للتعليم عام 1379هـ.

وأشاد محافظ الخرج بهذه المبادرة التوثيقية لمرحلة مهمة من مراحل التعليم، وفيه من العرفان الشيء الكبير لرجال ونساء خدموا التعليم خدمة جليلة.

// انتهى //

16:09ت م

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