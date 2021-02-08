السعودية اليوم / محافظ الدرب يتفقد متنزه السدرة البرّي



الدرب 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

تفقد محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني اليوم متنزه السدر البري.

واطلع القحطاني خلال الجولة التفقدية على مرافق المنتزه الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ "19.190.229" كيلومترًا، ويستهدف زراعة 20000 شجرة سدر، زُرع منها حتى الآن 1000 شتلة ، سعيًا للمحافظة على الغطاء النباتي وحمايته من التصحر والإسهام في جعل الأرض خضراء، وانطلاقًا من برامج وخطط وزارة البيئة والمياه والزراعة الإستراتيجية في مجال المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع.

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16:03ت م

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