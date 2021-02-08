السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي سفيري ألمانيا واليونان لدى المملكة



الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - عبر الاتصال المرئي - اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

كما التقى سمو ‏الأمير عبد العزيز بن سعود - عبر الاتصال المرئي - اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

15:59ت م

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