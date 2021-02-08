السعودية اليوم / الجهات الحكومية والأهلية بتبوك تلزم منسوبيها والمراجعين بتطبيق "توكلنا" للدخول لمقارّها



تبوك 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

اشترطت الجهات الحكومية والأهلية بمنطقة تبوك تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول جميع منشآتها لمنسوبيها والمراجعين لمقارّها الداخلية والخارجية.

وشددت الجهات على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وعدم التجمعات، مؤكدة المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك الإجراءات، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقًا للأنظمة والتعليمات.

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15:58ت م

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