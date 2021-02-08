السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تختتم الدورة التدريبية "مقدمة في الأمن السيبراني"



الرياض 26 جمادى الاخرة 1442 الموافق 8 فبراير 2021 واس

اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم دورتها التدريبية بعنوان "مقدمة في الأمن السيبراني" بهدف تقديم التوعية المجتمعية في هذا المجال ومواكبة متطلبات العصروالمساهمة بفعالية في دعم المعرفة الرقمية في المجتمع بتوعية أفراده وتطويرهم، وهو أحد الأهداف الرئيسة لكلية علوم الحاسب والمعلومات.

وناقشت الدورة أساسيات الأمن عبر الإنترنت، وطرق حماية البيانات والخصوصية عبر الإنترنت، وأنواع البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية، وكيفية قيام المؤسسات بحماية نفسها ضد الهجمات الإلكترونية، واستكشاف الخيارات المهنية في مجال الأمن السيبراني.

// انتهى //

15:56ت م

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