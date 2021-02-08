السعودية اليوم / تعليم الشرقية يطلق مشروع "إستراتيجيات تدريس الفهم القرائي"



الدمام 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

دشنت الإدارة العامة لتعليم المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث مشروع "إستراتيجيات تدريس الفهم القرائي" افتراضيًا، وذلك لتدريب شاغلات الوظائف التعليمية من معلمات المرحلة الابتدائية.

ويهدف مشروع التدريب -الذي يقام خلال خلال المدة من 25 / 6 / 1442هـ - 9 / 7 / 1442هـ على إستراتيجيات تدريس الفهم القرائي- إلى إكساب المتدربين والمتدربات المعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ مهارات الفهم القرائي لدى الطلاب، والإسهام في تحفيز وتجويد نواتج التعلم.

وأُطلِق المشروع لمشرفي ومعلمات اللغة العربية والصفوف الأولية، ولرفع كفاءة وفاعلية أداء مشرفات ومعلمات اللغة العربية والصفوف الأولية، ومعلمات المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية، والعمل على ترشيح مشرفات تربويات من إدارات التدريب وأقسامها، أو من الإشراف التربوي في مناطق ومحافظات المملكة كمدربات مركزيات لنقل الخبرة التدريبية.

يشار إلى أن وزارة التعليم قد سعت إلى تمكين المعلمين من إكساب الطلاب مهارة الفهم القرائي، والوقوف على مستوياتهم بشكل أسبوعي عبر منصة "مدرستي".

// انتهى //

15:52ت م

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