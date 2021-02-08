السعودية | عمادة التطوير والجودة بجامعة بيشة تنفذ 23 دورة تدريبية خلال الفصل الدراسي الثاني

المناطق_ الرياض

أعلنت عمادة التطوير والجودة بجامعة بيشة الخطة التشغيلية التدريبية لبرامج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، متضمنة 23 دورة تدريبية عن بعد تقام خلال المدة من 26 جمادى الآخرة – 18 شعبان 1442هـ، تستهدف أعضاء هيئة التدريس والقيادات في الجامعة في إطار تنمية كفاءاتهم بما يتناسب مع أعمالهم الإدارية ومجالاتهم الوظيفية.

وتشتمل الخطة التدريبية على تنفيذ 7 دورات ضمن برنامج تطوير القيادات الأكاديمية “قيادات” تحتوي على موضوعات: المسؤولية المجتمعية والمشاركة الإيجابية الفعالة، وإدارة الذات، والقيادة الاكاديمية في ضوء رؤية المملكة 2030 ، والأنماط القيادية في المؤسسات التعليمية، وإدارة الازمات والكوارث، والقيم المجتمعية (المؤسسية) والميثاق الأخلاقي، وإدارة المشروعات الصغيرة. كما تشتمل على 8 دورات ضمن برنامج تطوير أعضاء هيئة التدريس “إمداد” تحتوي على موضوعات: أساسيات الأمن السيبراني، والمسؤولية المجتمعية لعضو هيئة التدريس المفهوم والتطبيق، وتفعيل دور الطالب في العملية التعليمية، وسمات وأنماط الشخصية وطرق التعامل معها، ومهارات البحث العلمي وأساسياته من الكتابة إلى النشر، واستراتيجيات التدريس الفعال، والقيم الجامعية والميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريسي، وتقييم أداء الطالب والتعلم عن طريق نظام البلاك بورد. كما تشتمل الخطة على تنفيذ 8 دورات ضمن برنامج “اعتمد” لتأهيل منسوبي الجامعة للاعتماد البرامجي تحتوي على موضوعات: مراجعة تقرير البرنامج الأكاديمي/التعليمي، ودليل نظام إدارة جودة البرنامج الأكاديمي، ومراجعة تقرير المقرر الدراسي، ومراجعة تقرير الدراسة الذاتية والتقويم الذاتي للبرنامج التعليمي/الأكاديمي، ومراجعة تقرير قياس مدى التحقق من مخرجات التعلم للبرامج التعليمية، ومراجعة تقرير مؤشرات الأداء الرئيسة للاعتماد البرامجي لمرحلة البكالوريوس، ومراجعة تقرير مؤشرات الأداء الرئيسة للاعتماد البرامجي لمرحلة الدراسات العليا، ومعايير الاعتماد البرامجي ومؤشرات الأداء باللغة الإنجليزية (لغير الناطقين باللغة العربية).